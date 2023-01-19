В Молдове зарегистрировано более 1000 случаев гриппа

0

Вирус гриппа и респираторные инфекции охватили Молдову и, в частности, муниципий Кишинёв. Начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ сообщает, что городские больницы до отказа переполнены пациентами, а дозы вакцины против гриппа уже исчерпаны. Чиновник обвиняет профильное министерство в недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в стране, отмечая, что кампанию по популяризации вакцинации против гриппа нужно было начинать ещё в октябре.

Гылкэ говорит, что респираторные инфекции и вирус гриппа оказывают огромное давление на столичную больничную систему. Ситуация может ухудшиться после возвращения детей в школу.

– После двух лет отсутствия случаев гриппа в Республике Молдова в этом году у нас их очень много. На национальном уровне зарегистрировано более 1000 случаев гриппа. Самая высокая концентрация как респираторных инфекций, так и гриппа наблюдается в муниципии Кишинёв. В декабре у нас была большая нагрузка на больницы для детей, госпитализированных с респираторными инфекциями, у нас не хватало коек в городских детских больницах, пришлось организовывать дополнительные койки, мы освобождали некоторые помещения, где установили койки. Этот период прошёл, потому что у всех детей начались каникулы. Сейчас дети вернулись, и этот период снова станет решающим. Мы должны быть очень осторожны, потому что возвращение детей в коллективы может привести к новому росту числа случаев ОРВИ. На данный момент городские больницы полностью обеспечены всеми необходимыми препаратами, – рассказал Борис Гылкэ в эфире передачи на телеканале Vocea Basarabiei.

Гылкэ считает, что, хотя количество лабораторно подтверждённых случаев гриппа превышает 1000, реальное число больных может оказаться намного больше. В то же время количество доз вакцины против гриппа, выделенных муниципию, намного меньше числа граждан, обратившихся с просьбой о вакцинации, пишет ipn.md.

– Уже в октябре должна была начаться обширная кампания по пропаганде вакцинации против гриппа, надо было обратиться с призывом о необходимости профилактики. Вакцинация против гриппа пользуется большим спросом в Кишинёве. Мы получили почти 48 тысяч доз, но они уже использованы. Есть запросы, но у нас закончились дозы. Центр общественного здоровья Кишинёва предложил пополнить запасы вакцины против гриппа, забрав их с других территорий, что поставило бы другие регионы страны в эпидемиологическое затруднение. Мы запросили ещё 500 доз вакцины для столицы, но они закончатся через 2-3 дня, – добавил Борис Гылкэ.

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), только с 9 по 15 января было зарегистрировано 190 случаев сезонного гриппа, из которых 141 случай – в муниципии Кишинёв. Из общего числа заболевших сезонным гриппом 113 человек госпитализированы. В условиях тяжёлой эпидемиологической ситуации НАОЗ рекомендует населению соблюдать физическую дистанцию, личную гигиену, обращаться к врачу при появлении первых симптомов, избегать мест скопления людей, носить маски в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.