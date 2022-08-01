В Молдове отмечается Всемирная неделя грудного вскармливания

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Всемирная неделя грудного вскармливания отмечается с 1 по 7 августа. В этом году мероприятие проходит под девизом: «Сделай шаг к грудному вскармливанию. Обучай и поддерживай!».

По данным Национального агентства общественного здоровья, в Молдове около 78,4% детей находились на грудном вскармливании до 6 месяцев. До 2 лет – 6 691 ребёнок.

– Пандемия коронавируса и геополитические конфликты ещё больше усугубили неравенство в доступе к безопасным продуктам питания и квалифицированному медицинскому обслуживанию для поддержки грудного вскармливания. В этом году возникла острая необходимость в расширении возможностей всех участников цепочки грудного вскармливания, — говорится в заявлении НАОЗ.

По данным ВОЗ, ежегодно можно было бы спасти около 820 000 детских жизней, если бы каждого ребёнка кормили грудью в течение часа после рождения и давали только грудное молоко в течение первых шести месяцев жизни.

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