В Молдове отмечается рост числа новых случаев коронавируса

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На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 905 случаев заражения коронавирусом, что на 305 больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщили в Минздраве, в указанный период было сделано 14 893 теста. Зафиксировано четыре летальных исхода от вызванных коронавирусом осложнений, передаёт moldpres.md.

Также за последнюю неделю 287 человек получили первую дозу вакцины от COVID, а 1 013 – третью. Всего на сегодняшний день по полной схеме вакцинировано 1 075 667 человек.

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