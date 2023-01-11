В Молдове отмечается рост цен на ядро грецкого ореха

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За первую неделю 2023 года ядро грецкого ореха на молдавском рынке подорожало на 5 леев/кг – в среднем до 70 леев/кг ($3,65/кг). Это не вписывается в январский тренд: в первом месяце на протяжении трёх последних лет цены на ореховое ядро в Молдове плавно снижались. Правда, это происходило с высокого исходного уровня. К примеру, в начале прошлого года средняя оптовая цена этот товар была почти вдвое выше – 120 леев/кг ($6,72/кг). Видимо, в какой-то мере симптоматичен тот факт, что ранее в текущем пятилетии ядро грецкого ореха в январе дорожало лишь однажды – в 2019 году, когда ореховый рынок страны только начал выходить из системного кризиса.

В Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что явных предпосылок (в виде заключённых крупных контрактов между молдавскими трейдерами-экспортёрами и европейскими покупателями) для повышения закупочных цен на ядро грецкого ореха на внутреннем рынке, увы, пока нет. Представители организации предполагают, что некоторые оптовые продавцы ореха в самом конце года реализовали сравнительно небольшие партии продукции – «подчистили склады, и теперь восполняют товарный ресурс ядра на случай, если во второй половине месяца появится спрос, который необходимо будет срочно удовлетворить». С этой целью заготовители и подняли закупочную цену на несколько леев за килограмм. Если в ближайшее время экспортные продажи не возрастут, вероятно, ценовой уровень либо замрёт, либо опустится на предновогоднюю отметку.

При этом стоит отметить, что цена на грецкий орех в скорлупе (который трейдеры-экспортёры обычно закупают «не со свободного рынка», а у своих стабильных поставщиков-фермеров) пока сохраняется на уровне конца прошлого года – в среднем около 30 леев/кг ($1,56/кг).

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