В Молдове отмечается рекордно низкий уровень рождаемости

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В 2022 году в Республике Молдова впервые за последние 175 лет родилось менее 30 тысяч детей. Об этом сообщил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

– На правом берегу Днестра родилось 26,95 тыс. детей, что касается левого берега, то данных у нас нет, но приблизительно 3 тыс. детей. Всего на обоих берегах в 2022 году родилось в 3 раза меньше детей, чем в 1986 году, когда в Молдове был отмечен исторический рекорд – 94,73 тыс. детей, – написал эксперт.

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