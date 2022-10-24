В Молдове отмечается Международная неделя предотвращения отравления свинцом

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С 23 по 29 октября проходит 10-я Международная неделя по предотвращению отравления свинцом под девизом “Скажем “нет” отравлению свинцом”.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в этот период будет организован ряд мероприятий по информированию населения о рисках воздействия соединений свинца и способах их минимизации. Специалисты Агентства напоминают, что свинец является элементом с токсическими свойствами, включённым ВОЗ в список десяти химических веществ, представляющих большую опасность для здоровья населения. В настоящее время не установлена ​​безвредная доза воздействия свинца на здоровье человека, пишет moldpres.md.

По данным ЮНИСЕФ, у каждого третьего ребёнка концентрация свинца в крови превышает предел допустимых значений, что указывает на серьёзность этой проблемы, поскольку свинец оказывает больше вредного воздействия именно на детей. Продемонстрировано неблагоприятное воздействие на нейрокогнитивное или поведенческое развитие, включая воздействие на центральную нервную, сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную, репродуктивную, гематологическую, почечную и иммунную системы.

Как уточнили в НАОЗ, с 2016 по 2021 гг. в Молдове было зарегистрировано 92 случая острого отравления парами краски, из них 19 случаев среди детей.

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