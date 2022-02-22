В Молдове открыли лабораторию по производству посадочного материала

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Лаборатория была создана в сотрудничестве с экспертами из Италии, которые координируют её работу и способствуют подготовке специалистов в этой области в сотрудничестве с Государственным университетом Молдовы.

Изначально основной целью создания лаборатории было производство саженцев фундука, но теперь она имеет мощности и для получения подвоев для плодовых культур, плодовых кустарников, а также для ароматических/лекарственных и декоративных растений. Вместе с сотрудниками лаборатории будет разработана система производства саженцев фруктов в соответствии с положениями Закона о семенах, которая впоследствии будет служить базовым документом для контроля и соответствия производства саженцев, передает moldpres.md.

Современная лаборатория по производству материала для размножения вирусов Vitrohub Moldova создана в нашей стране компанией Euroalun, членом Ассоциации работодателей «Альянс цепочки добавленной стоимости в органическом сельском хозяйстве Молдовы» (MOVCA), в сотрудничестве с Государственным университетом Молдовы. Посадочный материал, произведенный на Vitrohub Moldova, также можно использовать в органическом земледелии, в том числе для расширения садов или на сертифицированных землях.

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