Коронавирус в Молдове: почти 60% пациентов вылечились

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В стране на сегодняшний день зарегистрировано 13 106 случаев заражения COVID-19. Почти 60% инфицированных уже вылечились. Об этом сообщило сегодня на пресс-конференции руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Согласно представленным данным, за последнюю неделю число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось. Количество умерших также выросло более чем на 30%. В настоящее время состояние 455 пациентов оценивается как тяжелое, а 449 человек скончались. Согласно статистическим данным, чаще заражаются женщины, а число случаев в городской местности больше, чем в сельской.

Данные Минздрава показывают, что коронавирус не обходит стороной и детей (756 случаев), а также беременных женщин (122 случая_. Кроме того, заразились 30 священников, двое из них умерли от осложнений, передаёт moldpres.md.

Специалисты призывают население следовать рекомендациям врачей и не посещать многолюдные места. Необходимо проявлять осторожность и использовать средства защиты в общественном транспорте и в магазинах.

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