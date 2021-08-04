В Молдове от COVID-19 вакцинированы более 66% работников системы образования

Первую дозу получили 66,7% сотрудников, а 41,94% – прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщило Министерство образования, культуры и исследований.

В дошкольном образовании охват вакцинацией составляет 60,42% (те, кто получил хотя бы одну дозу). В начальной школе, гимназиях и лицеях было вакцинировано 44 088 работников, что составляет 70,3%. В системе высшего образования 80,7% сотрудников привились как минимум одной дозой, а 29,56% – получили полный курс вакцинации. В профессионально-техническом образовании из общего числа сотрудников (6 883 человек) охват вакцинацией составляет 55,4%, передаёт moldpres.md.

По официальным данным, на сегодняшний день в нашей стране введено 1 051 038 доз вакцины. 18% населения получили одну дозу вакцины, а 12,71% – прошли полный курс вакцинации.

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