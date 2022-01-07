В Молдове от COVID-19 вакцинировали более 4 700 несовершеннолетних

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С середины ноября 4 730 несовершеннолетних по всей стране получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 3 600 были вакцинированы по полной схеме. Об этом заявила координатор кампании по иммунизации в РМ Нинель Ревенко.

Специалист добавила, что иммунизация может предотвратить болезнь у ребёнка, а в случае заражения вакцина защитит от серьёзных последствий для здоровья, передаёт ipn.md.

– Как и любые другие существующие лекарства, вакцины против COVID-19 имеют определённые противопоказания. Тяжёлая аллергическая реакция, например, анафилаксия, и немедленная аллергическая реакция любой степени тяжести после приёма дозы или известной аллергии на любой компонент вакцины против COVID-19 являются противопоказаниями для вакцинации, – объяснила Нинель Ревенко.

Аллергические реакции, не связанные с вакцинами или инъекционными методами лечения, не являются противопоказанием или мерой предосторожности для вакцинации против COVID-19.

– Как и после приёма любого другого фармацевтического препарата, после введения вакцины против COVID-19 у несовершеннолетних могут появиться некоторые побочные эффекты, которые являются признаком того, что организм формирует иммунитет – вырабатывает те антитела, которые необходимы в борьбе с вирусом. Побочные эффекты могут быть разделены на две группы: местные и общие. Местные относятся к реакциям, которые появляются в месте инъекции, и могут выражаться болями, покраснением или отёком. Из категории общих побочных явлений отмечались усталость, головные и мышечные боли, лихорадка, озноб, тошнота и др. Эти реакции могут временно влиять на обычную активность несовершеннолетнего и, как правило, исчезают в течение нескольких дней. У некоторых детей могут не проявляться побочные эффекты, связанные с вакцинацией, – уточнила координатор программы по иммунизации.

Если у несовершеннолетнего уже был COVID-19 и он вылечился, ему всё равно нужно вакцинироваться. Однако он может отложить время вакцинации до 90 дней с момента заражения COVID-19. Вакцина вводится только после получения отрицательного результата на коронавирус.

Иммунизация несовершеннолетних в РМ осуществляется только по согласию родителей, опекунов или законных представителей.

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