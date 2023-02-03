В Молдове около 10 тысяч детей и подростков имеют психические расстройства

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Депрессия и тревожность являются проблемами психического здоровья, с которыми чаще всего сталкиваются подростки в Республике Молдова.

Депрессия, тревога и поведенческие расстройства являются одними из основных состояний среди подростков. Почти у 10 000 детей и подростков в возрасте до 18 лет диагностированы проблемы психического здоровья. По мнению специалистов, последствия игнорирования некоторых эмоциональных трудностей, возникающих в этот период, могут сказываться на протяжении всей взрослой жизни. Большая часть всех психических расстройств у людей начинается в возрасте до 14 лет, но большинство случаев остаются незамеченными и поэтому не поддаются своевременному лечению.

Согласно исследованиям, на самочувствие и психическое здоровье подростков негативно влияют многочисленные факторы. Насилие, бедность, социальная стигматизация, изоляция и жизнь в нестабильной среде могут увеличить риск развития определенных расстройств, передает realitatea.md.

Во всем мире каждый седьмой ребенок в возрасте от 10 до 19 лет имеет проблемы с психическим здоровьем. По данным Всемирной организации здравоохранения, одними из самых распространенных являются тревожные расстройства, которыми страдают около 3,6% подростков в возрасте от 10 до 14 лет и 4,6% подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Депрессия встречается у 1,1% подростков в возрасте 10-14 лет и у 2,8% подростков в возрасте 15-19 лет.

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