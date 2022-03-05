В Молдове одобрены еще два медпрепарата, содержащих молнупиравир

Речь идет о препаратах Мовфор, капсулы по 200 мг, обладатель свидетельства о регистрации – Hetero Labs Limited (Индия) и Молксвир, капсулы по 200 мг, обладатель свидетельства о регистрации – Sun Pharmaceutical Industries (также Индия).

Еще два фармацевтических препарата, содержащих молнупиравир, показанный при лечении легких и среднетяжелых форм COVID-19, одобрила комиссия по лекарственным средствам Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям в рамках ускоренной процедуры регистрации медицинских препаратов, сообщает ipn.md

Комиссия по лекарственным средствам выдала разрешение и для лекарственного препарата Небиволол СТАДА, таблетки по 5 мг, обладатель свидетельства о регистрации – Laboratorio Stada (Испания).

Стоимость лекарств, содержащих небиволол, компенсирует Национальная медицинская страховая компания. Они используются для лечения повышенного артериального давления.

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