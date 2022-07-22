В Молдове оцифруют услугу по скринингу рака шейки матки

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Благодаря автоматизированной информационной системе «Регистр скрининга шейки матки», пациентки, нуждающиеся в подобном обследовании, будут получать уведомления о необходимости тестирования, результатах обследований и лечения.

Программа облегчит работу врачей по наблюдению за пациентами с предраковыми состояниями и раком шейки матки. В то же время будет облегчён процесс регистрации и обмена данными между врачами, участвующими в оказании услуг по скринингу.

Услуга реализуется в рамках проекта “Профилактика рака шейки матки в Республике Молдова”, финансируемого Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC). Основная цель программы – раннее выявление предраковых состояний и профилактика рака шейки матки.

Ежегодно в Молдове у 600-700 женщин выявляют предраковые состояния, а у 300-350 – рак шейки матки.

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