В Молдове обсудили подготовку газовой отрасли к холодному сезону

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Подготовка газовой отрасли страны к осенне-зимнему периоду была обсуждена на совещании под руководством председателя правления АО «Молдовагаз» Вадима Чебана, прошедшем в режиме онлайн. Как сообщает пресс-служба предприятия, в заседании приняли участие члены правления, главы многих управлений, а также директоры 12 газораспределительных и газотранспортной компаний.

По словам руководителей фирм, подготовка проходит в штатном режиме и будет завершена в срок. Среди ключевых направлений была отмечена необходимость работы по взысканию дебиторской задолженности, а также борьба с потерями и воровством природного газа.

Другой важной задачей было обозначено выполнение Инвестиционной программы группы компаний «Молдовагаз», в том числе по расширению газораспределительных сетей. Ранее бюджет этого проекта был увеличен с 18 миллионов леев до 52 миллионов леев.

В то же время было обсуждено внедрение Третьего энергетического пакета ЕС в Молдове. Среди прочего это предусматривает юридическую и финансовую самостоятельность газотранспортного предприятия «Молдоватрансгаз».

– Правила меняются для всех, прежнего рынка газа уже не будет. Предстоит конкурентная борьба и мы должны справиться с этой ситуацией, – отметил Вадим Чебан.

По данным АО «Молдовагаз», доля потребления природного газа в осенне-зимний период превышает 80% от общегодовых показателей.

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