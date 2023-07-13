В Молдове оборудовано более 100 приподнятых пешеходных переходов

В Молдове оборудовано более 100 приподнятых пешеходных переходов

На сегодняшний день на молдавских дорогах насчитывается 106 подобных «зебр». 

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, приподнятые пешеходные переходы были установлены в населённых пунктах Кагульского, Новоаненского, Каушанского, Рышканского, Страшенского, Дондюшанского и Бричанского районов.

Для лучшей видимости переходы отмечены дорожными знаками и промаркированы линиями на возвышениях, пишет realitatea.md.

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