В Молдове оборудовано более 100 приподнятых пешеходных переходов

0

На сегодняшний день на молдавских дорогах насчитывается 106 подобных «зебр».

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, приподнятые пешеходные переходы были установлены в населённых пунктах Кагульского, Новоаненского, Каушанского, Рышканского, Страшенского, Дондюшанского и Бричанского районов.

Для лучшей видимости переходы отмечены дорожными знаками и промаркированы линиями на возвышениях, пишет realitatea.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.