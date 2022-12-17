В Молдове объявлено предупреждение в связи с повышением уровня воды в Днестре

В Молдове объявлено предупреждение в связи с повышением уровня воды в Днестре

Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 20 декабря “жёлтый” код в связи с повышением уровня воды в реке Днестр.

Как уточнили гидрологи, в связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 1500 м3/с ожидается подъём уровня воды над предпаводочным (16-20 декабря). Он составит на участке с. Наславча – г. Дубоссары 2.0-4.5 м. Возможен выход воды на пойму и подтопление сельскохозяйственных угодий, передаёт moldpres.md.

В этой связи местные власти, хозяйствующие субъекты, в чьём ведении находятся водохранилища, должны обратить внимание на состояние плотин, мостов и путей отвода воды, а также учитывать влияние повышения уровня воды в Днестре.

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