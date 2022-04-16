В Молдове объявили “желтый код” из-за заморозков

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила “желтый код” опасности из-за ожидаемых в период с 17 по 20 апреля заморозков.

По данным синоптиков, ночью и утром в указанные дни преимущественно в северных районах страны прогнозируются заморозки от -1 до -3 градусов. В воскресенье, 17 апреля, резко похолодает, термометры покажут максимум до +10 градусов. Также по всей стране пройдут дожди с грозами.

Синоптики говорят, что в течение апреля, как правило, значения среднесуточной температуры воздуха на территории страны могут колебаться в пределах от -1-6 градусов до +22+25 градусов, передает moldpres.md.

Завтра православные христиане отмечают Вербное воскресенье. Существует примета, что на Пасху погода будет такой же, как в этот день.

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