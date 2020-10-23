Пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков (ВИДЕО)

0

Сотрудники полиции и прокуроры пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся продажей наркотических средств на территории Молдовы. В результате следственных мероприятий были задержаны 4 человека из Кагульского района в возрасте от 19 до 35 лет. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По данным пресс-службы столичной полиции, в домах подозреваемых были проведены обыски, в рамках которых было обнаружено и изъято 5 кг наркотиков – их стоимость на черном рынке составляет 500 000 леев. Кроме того, у одного из фигурантов дела было найдено охотничье ружье и патроны, которые хранились незаконно.

Оружие и наркотики были изъяты и направлены на экспертизу. Трое подозреваемых помещены под арест на 30 дней, один находится под следствием на свободе. Виновным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.