В Молдове обезврежена группировка, которая занималась продажей наркотиков в Бельцах и Флорештах

0

Преступную деятельность группировки документировали в течение трёх месяцев. В результате правоохранители задержали семерых человек в возрасте от 20 до 51 года из Флорештского района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в результате обысков, проводимых в домах и автомобилях подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли большое количество пакетов “зиплок” с растительной массой зеленого цвета, похожей на марихуану, а также семена конопли, биты, ножи, два пистолета без документов и разрешения на хранение, три рации, граната, 154 патрона, украшения, оборудование для измельчения наркосодержащих растений, денежные средства (17 000 евро, 910 швейцарских франков, 1 700 фунтов, 5 000 российских рублей).

Растительную массу отправили на экспертизу. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.