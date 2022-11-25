В Молдове обезвредили ОПГ, занимавшуюся продажей наркотиков из Германии

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Правоохранительные органы обезвредили преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков, ввезённых в Молдову из Германии.

По данным пресс-службы ГИП, были задержаны трое подозреваемых. Речь идет о жителях Кишинёва в возрасте от 21 до 23 лет. Было установлено, что таблетки экстази перевозили незаконно пассажирскими автобусами из Германии в Молдову. Затем товар отвозили в пригород, там его делили на дозы и продавали клиентам.

Подозреваемых задержали с поличным. Во время обысков полиция изъяла телефоны, SIM-карты, банковские карты, пакетики zip-lock, весы, изоленту, а также 1900 таблеток экстази и 45 таблеток ЛСД.

В общей сложности ОПГ получила из Германии более 14000 таблеток экстази и 2000 ЛСД. Общая их стоимость оценивается в 500 000 леев.

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