В Молдове обезвредили ОПГ, занимавшуюся подделкой и продажей документов

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Следователи в течение 10 месяцев документировали деятельность преступной группировки, которая с целью обогащения подделывала и продавала официальные документы.

По данным пресс-службы полиции, у подозреваемых была специальная техника, предназначенная для подделки документов. Их “клиентами” были граждане Молдовы, проживающие за границей. Они договаривались в чатах мобильных приложений, а затем через посредников передавали деньги за фальшивки. Цены определялись в зависимости от типа документа и варьировались от 250 до 300 евро.

Организаторы и члены ОПГ были задержаны. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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