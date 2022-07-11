В Молдове обезвредили ОПГ, занимавшуюся незаконной миграцией. Задержаны двое

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Правоохранители задокументировали деятельность преступной группировки, которая занималась организацией незаконной миграции и фальсификацией документов.

Согласно материалам дела, двое мужчин занимались перевозкой пассажиров из Молдовы в Германию. Кроме того, они тайно перевозили через границу фальшивые документы. Третий член ОПГ принимал “заказы” и получал за них деньги – 300 евро за документ, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

В результате обысков в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты 6 румынских и одно болгарское удостоверение личности, два румынских и одно молдавское водительское удостоверение и документ о временном пребывании в Румынии. Все документы были сфальсифицированы.

Один из подозреваемых помещён под домашний арест, второй находится под следствием на свободе. Местонахождение третьего фигуранта дела устанавливается.

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