В Молдове обезвредили ОПГ: задержаны 8 человек, изъяты наркотики на 3 млн леев

0

Правоохранители задержали восьмерых членов преступной группировки, в том числе трёх граждан Украины. Их подозревают в незаконном ввозе в Молдову более 10 кг наркотиков, стоимость которых на чёрном рынке составляет около 3 млн леев.

По данным пресс-службы прокуратуры, среди задержанных – 30-летняя гражданка Украины, которая в конце мая попалась на КПП “Паланка” с 1,4 кг наркотиков. Задержанные помещены в изолятор.

В результате обысков правоохранителями были обнаружены наркотики и психотропные вещества, электронные весы и более 2 тыс. пакетиков, используемых для распространения наркотиков. Органам правопорядка удалось изъять из оборота внушительное количество мефедрона, амфетамина и кокаина, которые уже были выставлены на продажу в пяти так называемых онлайн-магазинах.

Согласно материалам дела, причастные к преступлению граждане Молдовы отвечали за упаковку и хранение наркотиков, а один из них размещал объявления о продаже наркотиков. А граждан Украины задержали с поличным в то время, как они делали “закладки”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.