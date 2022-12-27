В Молдове обезвредили ОПГ: изъяты наркотики на 450 тысяч леев

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Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, специализировавшейся на реализации наркотиков типа “гашиш”.

По данным пресс-службы ГИП, за деятельностью ОПГ следили в течение трёх месяцев. За это время следователь под прикрытием произвёл контрольную закупку. Полиция установила, что подозреваемые – двое мужчин в возрасте 37 и 42 лет из Кишинёва. Они продавали наркотики на территории столицы по цене 300 леев за грамм.

Во время обысков в домах подозреваемых было найдено полтора кг гашиша стоимостью около 450 000 леев, а также электронные весы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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