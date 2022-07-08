В Молдове обезвредили ОПГ: изъяты наркотики на 150 000 леев

В Молдове обезвредили ОПГ: изъяты наркотики на 150 000 леев

Следователи в течение двух месяцев документировали деятельность преступной группировки, специализировавшейся на незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники полиции задержали в столице двух мужчин в возрасте 25 и 29 лет, которые намеревались реализовать 0,5 кг марихуаны. В рамках расследования также был идентифицирован третий подозреваемый – 31-летний мужчина, который занимался поставками наркотиков, сообщает пресс-служба ГИП.

Правоохранители провели обыски в местах, где хранилась большая часть наркотических веществ. Примечательно, что подозреваемые продавали марихуану по цене 150 леев за грамм.

Всего из оборота был изъят килограмм марихуаны. Подозреваемые, уроженцы Кишинёва и Калараша, находятся под следствием на свободе. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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