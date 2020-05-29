В Молдове обезвредили ОПГ, члены которой промышляли кражами на территории Финляндии (ФОТО)

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Преступную группировку, действовавшую более 5 лет, удалось прикрыть в результате совместный действий молдавской и финской полиции и при поддержке Европола.

28 мая правоохранители провели 13 обысков в домах 5 подозреваемых – граждан Республики Молдова в возрасте от 32 до 46 лет. Их обвиняют в серии краж на территории Финляндии, в результате чего был причинён материальный ущерб на 600 тысяч евро. Следует отметить, что властями Италии на имена некоторых подозреваемых выданы ордеры на арест за кражи и похищения.

В результате обысков полиция изъяла ювелирные изделия, оружие, боеприпасы, а также электронные устройства, которые использовались для совершения преступлений. Задержанные лица понесут наказание за кражи в особо крупных размерах, контрабанду, отмывание денег и создание, руководство и участие в преступной организации.

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