В Молдове обезвредили наркогруппу, завозившую наркотики из Украины (ВИДЕО)

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте через интернет-магазины синтетических наркотиков.

Правоохранителями был задержан лидер группы, 28-летний житель Кишинёва, а также 22-летний администратор интернет-магазина. Как выяснилось, участники группировки привозили наркотики из Украины контрабандой. Во время обыска в их квартирах полиция нашла препараты ПВП (“соль”) общей массой более 1,5 кг, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, весы и пр. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 900 000 леев.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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