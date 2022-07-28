В Молдове не выявлено случаев заражения оспой обезьян

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Министерство здравоохранения сообщает, что в Молдове пока не зарегистрировали ни одного случая заражения оспой обезьян.

В то же время органы здравоохранения принимают все необходимые меры, которые помогут избежать распространения болезни. В ведомстве отметили, что система здравоохранения РМ располагает ресурсами для тестирования, а также для госпитализации тех, кто заразился.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Симптомы включают лихорадку, головную боль, увеличение лимфатических узлов, боль в мышцах, сыпь. По данным ВОЗ, риску заражения оспой обезьян подвержен любой человек при тесном физическом контакте с больными людьми или животными.

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