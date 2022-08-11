В Молдове не отмечаются изменения радиоактивного фона

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Агентство по охране окружающей среды заверило, что следит за изменениями радиоактивности окружающей среды и отмечает, что в настоящее время изменений радиоактивного фона не наблюдается. Разъяснения были сделаны в связи с напряженной ситуацией на Запорожской АЭС.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день значения эквивалента амбиентной дозы гамма-излучения на территории Республики Молдова на станциях с ручным мониторингом (Сороки, Фалешты, Корнешты, Бравича, Бэлцата, Леова, Комрат) составляют: минимальная 0,10 мкЗв/ч – на станции Бэлцата, максимальная 0,17 мкЗв/ч – на станции Комрат. Предел для территории Республики Молдова составляет 0,25 мкЗв/ч, передает moldpres.md.

В Национальном агентстве общественного здоровья уточнили, что на данный момент риски для населения в том, что касается возможного облучения ионизирующим излучением отсутствуют, а профилактический прием препаратов стабильного йода (йодида калия) нецелесообразен, так как для этого нет разумных оснований. Также Международное агентство по атомной энергии не делало никаких предупреждений для соседних с Украиной стран.

В этой связи НАОЗ предупреждает, что в случае ядерной аварии с риском загрязнения препарат стабильного йода будет применяться по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, что будет доведено до сведения населения путем включения централизованной системы оповещения гражданской защиты с конкретными указаниями по национальным каналам радио и телевидения.

Специалисты НАОЗ также разработали инструкцию по приему препаратов йодида калия. В случае аварии с выбросом радиоактивных веществ и/или ядерных материалов в окружающую среду зараженное радиоактивное облако может достичь территории страны в течение нескольких часов.

– В случае ядерной аварии препарат стабильного йода будет назначаться в первую очередь людям, которые не могут быть укрыты или эвакуированы по разным причинам, таким как: их участие в мероприятиях по реагированию на аварию (члены аварийных бригад), необходимость проведения других экстренных аварийных работ на открытом воздухе, недостаточное время, чтобы укрыться. Укрытие (помещения, подвалы) или эвакуация населения, находящегося в непосредственной близости от места аварии, до начала выброса радиоактивного йода, является одной из наиболее селективных и эффективных мер защиты в случае ядерной чрезвычайной ситуации, так как защищает весь организм от воздействия всех радионуклидов в радиоактивном облаке, – говорится в сообщении ведомства.

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