Названы районы Молдовы с самой большой убылью населения

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Национальное бюро статистики представило данные о численности населения Молдовы по территориям за период 2014-2021 гг.

По данным ведомства, с 2014 года численность населения РМ с постоянным проживанием непрерывно сокращается. Так, депопуляция за отчётный период составила -265,5 тыс. человек (-9,3%). Убыль населения более выражена в сельской местности (на 13,3% меньше по сравнению с 2014 г.). В городах этот показатель снизился на 3%, передаёт stiri.md.

По оценке численности постоянного населения, наибольшая убыль зарегистрирована в следующих районах: Чимишлия (-22%), Кантемир (-20%), Калараш, Теленешты, Хынчешты (по -19%), Бричаны и Ниспорены (по -18%), муниципий Бельцы (-2,9%) и АТО Гагаузия (-1,1%).

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