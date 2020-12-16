В Молдове насчитывается более 7 000 вакантных рабочих мест

В Молдове насчитывается более 7 000 вакантных рабочих мест

В базе данных Национального агентства по трудоустройству насчитывается 7 201 вакансия.

Для лиц с высшим образованием доступны 1 877 вакансий: требуются 609 следователей и инспекторов по уголовным делам, 474 специалиста в области здравоохранения, 152 инженера и 145 специалистов в области образования.

Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих доступны 5 324 рабочих места. Большинство из них приходится на текстильную и швейную промышленность – 1 878, а 884 рабочих места доступны в секторе транспорта и связи, передаёт moldpres.md.

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