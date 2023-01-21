В Молдове насчитывается более 1 миллиона транспортных средств

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Национальное бюро статистики опубликовало данные о транспортных средствах, зарегистрированных в Молдове на 1 января 2023 года, разделив информацию как по типу транспортного средства, так и по районам страны.

Всего в Молдове зарегистрировано 1 миллион 173 тысячи 795 транспортных средств всех типов, включая прицепы, из них 745 969 автомобилей. Из этого числа 242 тысячи находятся в Кишинёве, а 33 тысячи – в Бельцах. Наименьшее количество транспортных средств приходится на район с наименьшим населением — Басарабяска, где зарегистрировано всего 4815 автомобилей, пишет gagauzinfo.md.

На 1 января 2022 года количество автомобилей составляло 716 905. Чистый прирост за год составил 29 064 автомобиля.

В то же время, общее количество грузовиков, зарегистрированных в Молдове, составляет 209 873 единицы. Речь идёт не только о классических грузовиках с кабиной, но и о грузовых микроавтобусах, имеющих статус официального грузовика.

Неожиданно большое количество приходится на категорию тракторов — 58 641 единиц. В этом случае, однако, речь идёт о более широкой категории, чем классические сельскохозяйственные тракторы.

Количество автобусов составляет 21 055 единиц, и сюда, опять же, входят как классические автобусы, так и микроавтобусы, предназначенные для перевозки пассажиров.

Количество мотоциклов в Молдове также велико – 55 376 единиц. Сюда входят все регистрируемые двухколёсные транспортные средства: от небольших мопедов до более крупных мотоциклов.

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