В Молдове нападение на врача будет наказываться арестом, а оскорбление – крупным штрафом

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Насилие в отношение врачей и медицинских работников, исполняющих свои служебные обязанности, будет строго наказываться. Сегодня депутаты одобрили дополнения в Уголовный кодекс и в Кодекс о правонарушениях.

Согласно проекту, умышленное оскорбление чести, достоинства или профессиональной репутации врачей и медицинских работников при исполнении служебных обязанностей влечет наложение штрафа в размере до 1 250 леев. Возмущение, сопровождающееся хулиганством и/или нанесением телесных повреждений, влечет в отношении физического лица наложение штрафа в размере до 7 500 леев или арест до 15 суток.

Стоит отметить, что в последние годы было зарегистрировано несколько инцидентов, когда врачи подверглись нападениям со стороны пациентов или их родственников, передаёт moldpres.md.

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