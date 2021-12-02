В Молдове накрыли группировку, которая продавала наркотики через Telegram (ВИДЕО)

0

Правоохранители более трёх месяцев вели наблюдение за членами преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков.

В результате расследования были задержаны 6 человек от 27 до 38 лет, все ранее привлекались к ответственности. Организаторы преступной схемы наладили сбыт наркотических веществ через приложение «Telegram». В ходе обысков, проведённых в домах подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики PVP, «Субутекс» и марихуану. Их стоимость оценивается более чем в 80 000 леев.

На данный момент под стражей находятся двое подозреваемых. Один из участников группировки объявлен в розыск.

Согласно законодательству, лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков, грозит до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.