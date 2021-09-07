В Молдове начнут массово вакцинировать от коронавируса детей

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В Молдове начнут вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. Кампания начнётся на этой неделе – после того, как в страну поступят 80 тысяч доз Pfizer. Об этом заявили представители НАОЗ.

Как отметили в ведомстве, данное решение было принято ещё 23 августа, оно основано на рекомендации ВОЗ. Для начала вакцинации необходим приказ Министерства здравоохранения. Ранее, пояснил эпидемиолог агентства Вячеслав Гуцу, это сделать было невозможно, так как доз Pfizer не хватало, пишет publika.md.

На данный момент в Молдове разрешена вакцинация от коронавируса с 16 лет. До настоящего момента 478 несовершеннолетних были привиты обеими дозами Pfizer.

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