В Молдове начнётся вакцинация от коронавируса детей от 12 лет

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало “зелёный свет” вакцинации от коронавируса детей от 12 лет. Соответствующее решение, как пишет moldpres.md, было принято накануне на заседании Комиссии по лекарственным средствам.

Так, члены комиссии одобрили вакцинацию детей от 12 лет и старше сывороткой Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Решение будет вынесено на утверждение в соответствии с официальной информацией Всемирной организации здравоохранения относительно вакцин против COVID-19.

Также с одобрения комиссии для вакцины Pfizer Comirnaty будет изменён срок хранения (в замороженном виде). На данный момент он составляет 6 месяцев, предлагается увеличить его до 9 месяцев.

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