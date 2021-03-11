В Молдове начинается вакцинация от коронавируса персонала первичной медицинской помощи

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Завтра, 12 марта, 18 тысяч доз вакцины против COVID-19 будут переданы в учреждения первичной медицинской помощи и районные медицинские центры для иммунизации персонала.

– Иммунизация всех медицинских работников является приоритетом. Это позволит продолжать оказывать медицинскую помощь населению. Нам необходимо обеспечить быстрый и эффективный процесс вакцинации работников первичной медицинской помощи, что соответствует утверждённому графику иммунизации, – отметила госсекретарь Минздрава Татьяна Затык.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, сегодня в Гагаузии прошло дополнительное обучение представителей медицинских учреждений и центров здоровья по эффективной организации процесса вакцинации. Медработникам рассказали о правилах транспортировки, хранения и применения вакцины, а также о мерах, которые необходимо применять в случаях проявления побочных эффектов после иммунизации.

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