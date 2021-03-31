В Молдове начинается вакцинация лиц, включённых во второй этап иммунизации от коронавируса

Это люди старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в случае заражения могут развиться тяжёлые формы коронавируса, вплоть до летального исхода.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. В этой цели НАОЗ уже распределило 14.400 доз вакцины AstraZeneca среди медицинских учреждений страны.

До настоящего времени от коронавируса в Молдове вакцинировались 38643 человека.