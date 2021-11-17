В Молдове начинается вакцинация детей старше 12 лет

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С завтрашнего дня дети старше 12 лет смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом сегодня сообщило руководство Минздрава.

Как отметила госсекретарь Светлана Николаеску, вакцинация будет разрешена только на основании письменного запроса родителей или опекунов и с их письменного согласия. Несовершеннолетним будут вводить две дозы вакцины Pfizer с интервалом 21 день.

Иммунизация будет производиться только в центрах вакцинации в медицинских учреждениях, вакцинация в передвижных пунктах запрещена, пишет moldpres.md.

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