В Молдове начинается новая волна COVID-19

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Страна вступает в новую волну COVID-19. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николае Желамский.

По его словам, с 3 по 9 января число новых случаев инфицирования увеличилось на 78%, а смертей от коронавируса – на 26%. Число выздоровевших пациентов сократилось на 36% по сравнению с предыдущей неделей.

Как уточнил глава НАОЗ, рост новых случаев обусловлен и тем, что многие граждане вернулись из-за рубежа, чтобы отметить зимние праздники на родине.

90 процентов случаев COVID-19 в Молдове – это дельта-вариант, а 10 процентов – новый штамм “омикрон”. Заболеваемость коронавирусом за последние семь дней составила 99 случаев на 100 тыс. населения, пишет ipn.md.

На сегодняшний день 29% населения РМ вакцинировано. Самый высокий уровень иммунизации отмечен в Кишинёве, Бельцах, Сороках и Дубоссарах. Самый низкий – в АТО Гагаузия, районах Сынжерей и Леова.

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