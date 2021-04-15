В Молдове начался весенний призыв в армию

0

Члены действующего кабинета министров приняли к сведению итоги выполнения наряда на призыв граждан на срочную военную службу в октябре 2020 – январе 2021 годов и одобрили весеннюю призывную кампанию.

Постановлением правительства установлен следующий наряд на призыв в апреле-июле 2021 года для прохождения срочной военной службы в Национальной армии – до 1 250 призывников; сокращенной военной службы в Национальной армии – до 10 призывников. Привлечение граждан на военную службу осуществляется поэтапно по графику, подготовленному Минобороны, передаёт moldpres.md. Органы местного управления совместно с Министерством обороны, Министерством образования, культуры и исследований и военными центрами организуют в соответствии с полномочиями, установленными законодательством, призыв граждан на срочную и сокращенную военную службу в апреле-июле 2021 года.

Также кабмин постановил, что «уволены с военной службы и переведены в резерв вооруженных сил по окончании военной службы: в апреле-июле 2021 года – военнослужащие, призванные на срочную военную службу, в апреле-июле 2020 года; в апреле 2021 года – военнослужащие, призванные в январе 2021 года на сокращенную военную службу».

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.