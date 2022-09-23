В Молдове начался сезон «культурных» продаж грецкого ореха нового урожая

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С прошлой недели некоторые молдавские сельхозпредприятия-производители приступили к мелкооптовой и розничной продаже на внутреннем рынке зрелого сортового ореха в скорлупе. Продажи осуществляются на традиционных осенних ярмарках выходного дня, в сельских и городских офисах хозяйств, а также через службы адресной доставки товара клиентам. Зачастую это свежесобранный орех местных сортов («Песчанский» и др.), расфасованный в брендированные пластиковые или бумажные пакеты, коробки и сетки по 4-6 кг и более. Цена – 60-80 леев/кг ($3,13-4,17/кг).

У этого товара есть спрос и свой потребитель: люди, предпочитающие покупать не очищенное вручную свежее ядро грецкого ореха у случайных продавцов «с лотков», а именно садовый орех в скорлупе от надёжных производителей. Это «полусухой» орех, не высушенный или только лишь подсушенный более или менее технологичным способом до влажности 15-30%. Нередко такой орех в скорлупе закупается диаспорой или для посылок диаспоре в ЕС, которая свежее молодое ореховое ядро предпочитает сухому (5-7% влажности).

Представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что продажи на внутреннем рынке «полусухого» грецкого ореха в скорлупе и потребительской фасовке для наиболее технологически развитых ореховодческих хозяйств становятся самостоятельным бизнесом на месяц-полтора. То есть, до старта массовых экспортных продаж, который обычно приходится на середину октября.

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