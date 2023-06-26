В Молдове начался сезон ежевики: цены намного выше прошлогоднего уровня

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На текущей неделе на городских рынках страны появятся первые небольшие (от нескольких сотен килограммов до тонны ежедневно) предложения ежевики раннего сорта «Арапахо». Мелкооптовая цена предложения ягоды первого сбора – 80 леев/кг ($4,19/кг), т.е. примерно на 40% выше стартового уровня в 2022 году.

Фермеры-поставщики ежевики утверждают, что первые партии ягоды без остатка разойдутся по бутикам-киоскам Кишинева и по предварительным адресным заказам потребителей в соцсетях (цена та же, минимальный лот – 3 кг).

В прошлом году по мере увеличения предложения товара в первой неделе июля ежевика на внутреннем рынке Молдовы резко подешевела – в среднем до 40 леев/кг ($1,9/кг). И это был самый низкий для первой декады июля уровень средней оптовой цены на ежевику в пятилетие.

Фермеры-ягодники отмечают, что в нынешнем году из-за не очень хороших погодных условий в период опыления, а также жаркой и сухой погоды в середине июня ранней ежевики на кустах немного, размер ягод некрупный. В зависимости от погоды в ближайшие дни – по метеопрогнозу не исключены осадки – темп уборки и качество ягод могут измениться.

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