В Молдове начался сезон ежевики: цены намного выше прошлогоднего уровня

В Молдове начался сезон ежевики: цены намного выше прошлогоднего уровня

На текущей неделе на городских рынках страны появятся первые небольшие (от нескольких сотен килограммов до тонны ежедневно) предложения ежевики раннего сорта «Арапахо». Мелкооптовая цена предложения ягоды первого сбора – 80 леев/кг ($4,19/кг), т.е. примерно на 40% выше стартового уровня в 2022 году.

Фермеры-поставщики ежевики утверждают, что первые партии ягоды без остатка разойдутся по бутикам-киоскам Кишинева и по предварительным адресным заказам потребителей в соцсетях (цена та же, минимальный лот – 3 кг).

В прошлом году по мере увеличения предложения товара в первой неделе июля ежевика на внутреннем рынке Молдовы резко подешевела – в среднем до 40 леев/кг ($1,9/кг). И это был самый низкий для первой декады июля уровень средней оптовой цены на ежевику в пятилетие.

Фермеры-ягодники отмечают, что в нынешнем году из-за не очень хороших погодных условий в период опыления, а также жаркой и сухой погоды в середине июня ранней ежевики на кустах немного, размер ягод некрупный. В зависимости от погоды в ближайшие дни – по метеопрогнозу не исключены осадки – темп уборки и качество ягод могут измениться.

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