В Молдове началось сезонное снижение цен на виноград

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На молдавском рынке с каждым днём растёт предложение местного раннего винограда – «Ромбик», «Каталония», «Подарок Несветая», «Супер-Экстра», «Юпитер», «Рошфор», «Дубовский розовый» – выращенного на плантациях как закрытого, так и открытого грунта в южных и центральных районах Молдовы, в связи с чем в ближайшее время произойдёт заметное снижение оптовых цен на летний виноград, ежегодно отмечаемое на рубеже июля-августа.

Плавное снижение средней оптовой цены на столовый виноград белых сортов уже обозначилось в начале последней декады прошлого месяца. В первых числах августа на оптово-розничных рынках Кишинёва за белый виноград фермеры просят до 30 леев/кг . Оптовые цены на ранний виноград красных сортов, который традиционно пользуется большим спросом, чем белый, пока держится на уровне около 35-40 леев/кг, но и он тоже наверняка подешевеет по мере роста предложения.

Впрочем, в руководстве Ассоциации производителей и экспортёров винограда Молдовы считают, что в нынешнем году процесс снижения цен на столовый виноград в августе вряд ли будет слишком резким. До сих пор не было случаев обрушения цен на косточковые фрукты и ягоды, а значит, вряд ли подобное произойдёт в виноградном сегменте молдавского рынка.

Тем более, что в ближайшие дни крупные производители винограда приступят к его активному экспорту в Польшу и Румынию. Определённую поддержку уровню цен на виноград внутри Молдовы также окажет предполагаемое увеличение спроса на премиальные фрукты и ягоды со стороны диаспоры, возвращающейся в страну на летние каникулы.

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