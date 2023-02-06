В Молдове начали падать цены на грецкий орех

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С начала февраля в Молдове начали снижаться оптовые цены на грецкий орех в скорлупе. К началу второй недели месяца товар подешевел в среднем на 7% — до 28 леев/кг . Это уровень средневзвешенной цены в декабре прошлого года.

Многие крупные ореховоды-трейдеры считают, что в феврале процесс снижения оптовых цен на орех в скорлупе может продолжиться. Предпосылок для стабилизации и тем более роста пока нет.

По словам операторов молдавского рынка, основная причина февральского удешевления ореха в скорлупе – отсутствие спроса на него со стороны основных покупателей в Германии и Франции. На рынках этих стран в сетевом ритейле сегмента масс-маркет цены на грецкий орех в скорлупе с конца декабря-начала января опустились ниже 4 евро/кг. Из чего можно предположить, что даже у европейских ореховодов и оптовых торговцев ритейлеры закупают орех в скорлупе оптом по цене не выше 1,5-1,7 евро/кг. При такой ценовой конъюнктуре для европейских трейдеров могут представлять какой-то интерес лишь относительно крупные партии высококачественного грецкого ореха в скорлупе из-за пределов ЕС, причём по низкой цене.

В Молдове товарные остатки сортового ореха прошлогоднего урожая ещё велики, возможно – тысячи тонн, но распределены они между десятками ореховодческих хозяйств. Даже крупнейшие из них в данный момент не способны предложить в одиночку партии в сотни тонн ореха в скорлупе. Тем более по цене существенно ниже среднего уровня, сложившегося к настоящему моменту на рынке Молдовы, и тем более в ситуации растущего курса евро по отношению к молдавскому лею.

В январе 2023 года поддержку оптовым ценам на орех в скорлупе на внутреннем рынке Молдовы оказывал слегка оживившийся спрос на ядро грецкого ореха. Те ореховодческие хозяйства, которые располагают послеуборочной инфраструктурой (колка, сортировка), спросом на ядро экспортного качества пользовались – продавали его трейдерам-экспортёрам по ценам 70-75 леев/кг. Однако в феврале, по наблюдениям ореховодов, спрос на высококачественное отсортированное ядро тоже «подсел».

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