В Молдове началась вакцинация от коронавируса представителей дипломатического корпуса

В Молдове началась вакцинация от коронавируса представителей дипломатического корпуса

С сегодняшнего дня в Молдове начали вакцинировать представителей дипломатического корпуса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Согласно представленной ведомством информации, сотрудники посольств смогут получить вакцину в Университетской клинике первичной медицинской помощи, где оборудован прививочный пункт.

В плане иммунизации от коронавируса представители дипломатических миссий включены во второй этап вакцинации.

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