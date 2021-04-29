В Молдове началась вакцинация от коронавируса представителей дипломатического корпуса

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С сегодняшнего дня в Молдове начали вакцинировать представителей дипломатического корпуса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Согласно представленной ведомством информации, сотрудники посольств смогут получить вакцину в Университетской клинике первичной медицинской помощи, где оборудован прививочный пункт.

В плане иммунизации от коронавируса представители дипломатических миссий включены во второй этап вакцинации.

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