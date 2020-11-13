В Молдове началась подготовка национальных дорог к зимнему периоду

0

Государственная администрация автомобильных дорог начала подготовку национальных трасс к зиме 2020-2021. Для обслуживания дорог ведомство заключило контракты с АО “Drumuri”.

По данным Госадминистрации автодорог, для снегоуборочных работ и обработки дорог специальными материалами подготовлено 511 единиц спецтехники. Кроме того, для использования дополнительной снегоуборочной техники и для повышения эффективности работ предприятие “Drumuri” заключит контракты напрямую с экономическими агентами на местах.

Для борьбы с обледенением на дорогах заготовлено более 60 тысяч тонн реагента, в том числе 13 тысяч тонн технической соли и более 21 тонны песка. Противоскользящий материал будет храниться в 39 крытых складах. Кроме того, для наблюдения за условиями на дорогах и дорожным движением в зимний период на национальных трассах установлены 32 видеокамеры.

На территории страны будут оборудованы посты для буксировки крупнотоннажного транспорта, который не сможет самостоятельно преодолевать сложные участки с углом наклона 10-13%. Пункты будут организованы на участках: M1 граница с Румынией – Леушены – Кишинев – Дубоссары – граница с Украиной, 36км (село Кристешть); R6 Кишинев-Оргеев-Бельцы, 33-34 км (село Пересечина); R1 Кишинев – Унгены – граница с Румынией, 79-80 км (село Корнешть); R3 Кишинев-Хынчешты-Чимишлия-Басарабяска, 27 км (село Фундул Галбеней); R8 Единец – Отачь – граница с Украиной, 53-55 км (г. Отачь); R30 Анений-Ной – Каушаны – Штефан-Водэ – граница с Украиной, 19-20 км (село Троица-Ноуэ) и другие в случае необходимости.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.