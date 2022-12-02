В Молдове началась кампания по предупреждению пожаров и случаев отравления угарным газом

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) запустил кампанию по предотвращению случаев отравления угарным газом и риска возникновения пожаров в результате неправильной эксплуатации источников отопления и печей в жилых домах. Первое мероприятие по информированию граждан проводилось в селе Крузешты муниципия Кишинев.

В рамках акции сотрудники ГИЧС оценивают риски возникновения пожаров при использовании источников отопления в домах жителей населенных пунктов страны. Так, спасатели и пожарные информируют граждан о безопасности, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также о рисках, которым они подвергаются при использовании неисправных установок.

Жителям Крузешт специалисты дали рекомендации по использованию печей на твердом топливе, а также газовых. Пожарные обратили внимание населения на обнаруженные неровности, такие как трещины в печах, призвали обязательно проветривать помещения во избежание отравления угарным газом, не перекрывать вентиляционные каналы и тушить огонь в печах на ночь, передает moldpres.md.

Специалисты ГИЧС посетят все населенные пункты страны и будут давать рекомендации жителям и вручать информационные листовки. Кампания по предотвращению риска отравления угарным газом проводится каждый год с началом отопительного сезона.

По данным ГИЧС с начала текущего года от отравления угарным газом из-за неисправных источников отопления пострадали 66 человек, 12 из которых скончались.

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