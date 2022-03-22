В Молдове начала работать услуга электронного апостиля

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Заявители смогут подать свои документы онлайн для апостиля и забрать их, если у них есть цифровая подпись.

Для аутентификации в приложении необходимо зайти на веб-страницу www.apostila.gov.md и выбрать раздел «Аутентификация». Затем залогиниться в рамках национальной услуги аутентификации MPass. После авторизации заявитель должен кликнуть на кнопку «Зарегистрировать заявку» на странице личного кабинета пользователя, передает moldpres.md.

В ходе процедуры подачи заявления на апостилирование официальных документов заявитель должен заполнить все реквизиты, касающиеся заявления, загрузить сканированное изображение документов, подлежащих апостилированию (в формате .pdf) и нажать «Далее». Отсканированное изображение загруженных документов также необходимо подписать через онлайн-приложение.

После этого можно будет увидеть квитанцию ​​об оплате. Оплата услуги апостиля производится через правительственную услугу электронных платежей MPay.

В министерстве напоминают, что сохраняется возможность физической подачи документов (согласно онлайн-записи или обычной очереди) в Управлении апостиля и легализации.

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