В Молдове наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

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С 31 января по 6 февраля в Молдове зарегистрировали 28 140 случаев коронавируса. 5 908 из них – в Приднестровье. Заболеваемость составила 754 случая на 100 тысяч населения, что на 10% ниже, чем неделей ранее, но в 7,6 раз выше, чем в прошлом месяце.

По данным Минздрава, в указанный период уменьшилось число новых случаев коронавируса среди беременных женщин: зарегистрировано 92 случая. Число заразившихся ковидом детей также снизилось – с 3 241 до 2 173.

В то же время Минздрав напоминает, что на национальном уровне действует “красный код” (более 250 случаев заболевания на 100 тысяч населения). Исключение составляет Теленештский район, где введён “оранжевый код” – 237 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

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